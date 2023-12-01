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Sürücüler dikkat! Bugün başladı, 2 bin 568 TL cezası var

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale'de kış lastiği denetimi yapıldı. Kış lastiği takmayan ticari araçlara 2 bin 568 TL ceza kesildi.

Kaynak: DHA
Sürücüler dikkat! Bugün başladı, 2 bin 568 TL cezası var - Resim: 1

Türkiye genelinde ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Aralık 2023 tarihi itibariyle başladı. 

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Sürücüler dikkat! Bugün başladı, 2 bin 568 TL cezası var - Resim: 2

1 Nisan 2024'e kadar devam edecek uygulama kapsamında, ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan Kırıkkale'de polis ekiplerince kış lastiği denetimi yapıldı.

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Sürücüler dikkat! Bugün başladı, 2 bin 568 TL cezası var - Resim: 3

Kırıkkale- Ankara kara yolu üzerindeki denetimde, ticari araçlarda lastik kontrolü ve kış lastiklerinde diş kalınlığı ölçüldü. 

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Sürücüler dikkat! Bugün başladı, 2 bin 568 TL cezası var - Resim: 4

2 BİN 568 TL CEZASI VAR

Lastik derinliği 4 milimetreden az olan araçların sürücülerine 2 bin 568 TL para ceza uygulandı. Denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi. 

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