Sürücüler dikkat! Çökme meydana gelen Karadeniz Sahil Yolu ne zaman açılacak?
Düzce ve Zonguldak ile Sakarya arasında ulaşımın sağlandığı Karadeniz Sahil Yolu, heyelan sonrası çökme nedeniyle kapatıldı. Yolun, bayram sonrası yapılacak onarım çalışmasının ardından açılacağı belirtildi.
Düzce ile Zonguldak ve Sakarya arasında ulaşımı sağlayan Karadeniz Sahil Yolu, Akçakoca Edilli mevkisinde karların erimesiyle meydana gelen heyelan sonrası çöktü.
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Yol kullanılmaz hale gelirken, asfalt tamamen hasar gördü. Çökme sonrası yol, her iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
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BAYRAMDAN SONRA AÇILACAK
Yolun, Ramazan Bayramı'ndan sonra yapılacak onarım çalışmalarının ardından açılacağı belirtildi.
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Öte yandan çökme nedeniyle yolu kullanamayan ve Düzce-Zonguldak ile Sakarya yönüne gidecek sürücüler, Paşalar köyü içinden açılan geçici yola yönlendirildi.
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