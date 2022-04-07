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Sürücüler dikkat! Çökme meydana gelen Karadeniz Sahil Yolu ne zaman açılacak?

Düzce ve Zonguldak ile Sakarya arasında ulaşımın sağlandığı Karadeniz Sahil Yolu, heyelan sonrası çökme nedeniyle kapatıldı. Yolun, bayram sonrası yapılacak onarım çalışmasının ardından açılacağı belirtildi.

Sürücüler dikkat! Çökme meydana gelen Karadeniz Sahil Yolu ne zaman açılacak? - Resim: 1

Düzce ile Zonguldak ve Sakarya arasında ulaşımı sağlayan Karadeniz Sahil Yolu, Akçakoca Edilli mevkisinde karların erimesiyle meydana gelen heyelan sonrası çöktü. 

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Sürücüler dikkat! Çökme meydana gelen Karadeniz Sahil Yolu ne zaman açılacak? - Resim: 2

Yol kullanılmaz hale gelirken, asfalt tamamen hasar gördü. Çökme sonrası yol, her iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı. 

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Sürücüler dikkat! Çökme meydana gelen Karadeniz Sahil Yolu ne zaman açılacak? - Resim: 3

BAYRAMDAN SONRA AÇILACAK

Yolun, Ramazan Bayramı'ndan sonra yapılacak onarım çalışmalarının ardından açılacağı belirtildi.

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Sürücüler dikkat! Çökme meydana gelen Karadeniz Sahil Yolu ne zaman açılacak? - Resim: 4

Öte yandan çökme nedeniyle yolu kullanamayan ve Düzce-Zonguldak ile Sakarya yönüne gidecek sürücüler, Paşalar köyü içinden açılan geçici yola yönlendirildi. 

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