Sürücüler dikkat! Trafikte bunu yapan yandı: 6 bin 440 TL cezası var

6 BİN 440 TL CEZASI VAR



Emniyet şeridini yetkisiz şekilde kullanan sürücülere 6 bin 440 TL para cezası kesiliyor. Bu durum özellikle büyük şehirlerde, trafik yoğunluğunun en fazla olduğu bölgelerde sıkça görülen bir sorun haline geldi. Emniyet şeridinin gereksiz yere kullanılması, trafik akışını olumsuz etkileyerek büyük bir sorun oluşturuyor.