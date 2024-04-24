Sürücüler dikkat! Trafikte bunu yapan yandı: 6 bin 440 TL cezası var
Milyonlarca araç sahibi, açıkça bazı trafik kurallarını ihlal etmekte, kendi hayatlarını riske atmakla kalmayıp trafik güvenliğini de tehlikeye atmaktadır. Bu noktada, araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir karar ortaya çıktı. Trafikte bu tür ihlallerde bulunan sürücülere 6 bin 440 TL para cezası kesilecek.
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren önemli bir karar kamuoyuna duyuruldu. Emniyet şeridini ihlal eden sürücülere ciddi bir para cezası uygulanacak: tam 6 bin 440 TL. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Türkiye'deki trafik kazalarını azaltma hedefi doğrultusunda çeşitli kurallar belirliyor ve bu kurallara uymayan sürücülere çeşitli yaptırımların uygulanacağını belirtiyor.
İHLAL EDEN EDENE
Trafik düzeni ve güvenliği için belirlenen kurallara uymamak halinde idari para cezaları veriliyor. Son dönemlerde, sürücülerin sıklıkla yaptığı hatalardan biri olan emniyet şeridi ihlali özellikle dikkat çekiyor.
6 BİN 440 TL CEZASI VAR
Emniyet şeridini yetkisiz şekilde kullanan sürücülere 6 bin 440 TL para cezası kesiliyor. Bu durum özellikle büyük şehirlerde, trafik yoğunluğunun en fazla olduğu bölgelerde sıkça görülen bir sorun haline geldi. Emniyet şeridinin gereksiz yere kullanılması, trafik akışını olumsuz etkileyerek büyük bir sorun oluşturuyor.
YÜZDE 25 İNDİRİM UYGULANIYOR!
Emniyet şeridi ihlaline 6.440 TL para cezası kesiliyor. Bu cezanın bir ay içinde ödenmesi durumunda ise %25 indirim uygulanacak.