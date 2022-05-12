Sürücüsü fenalaşan aracı böyle durdurdular
ABD'nin Florida eyaletinde direksiyon başında fenalaşan sürücünün aracını çevredekiler durdurdu.
ABD’nin Florida eyaletinde bir kadın, aracıyla seyir halindeyken baygınlık geçirdi. Kadının başka bir araçtaki iş arkadaşı, durumu fark ederek hemen yardıma koştu.
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Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, arkadaşının yardımına koşan kadının hareket halindeki arabayı durdurmaya çalıştığı ve diğer sürücülerden de yardım istediği görülüyor.
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Saniyeler sonra diğer sürücüler de olaya müdahale ederek aracı durduruyor.
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İçlerinden birisi yolcu tarafındaki camı kırarak baygınlık geçiren kadına ulaşmaya çalışırken, kısa süre sonra kapıların açıldığı ve kadının tepki vermediği, aracın güvenli bir yere çekildiği kameraya yansıyor.
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