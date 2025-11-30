Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç baraja uçtu; 2 kişi hayatını kaybetti
Van'ın Gürpınar ilçesinde bir aracın Zernek Barajı'na araç uçtuğu ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatılırken araçtan 2 kişi ölü olarak çıkarıldı.
Kaynak: DHA / İHA
Van’ın Gürpınar ilçesinde Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Zernek Barajı’nda bir facia yaşandı.
Olay, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Zernek Barajı bölgesinde meydana geldi.
Alınan bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, itfaiye ekipleri sevk edildi.
Görgü tanığının ifadesine göre içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir araç kontrolden çıkarak baraj suyuna uçtu.
