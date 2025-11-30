  1. Anasayfa
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç baraja uçtu; 2 kişi hayatını kaybetti

Van'ın Gürpınar ilçesinde bir aracın Zernek Barajı'na araç uçtuğu ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatılırken araçtan 2 kişi ölü olarak çıkarıldı.

Kaynak: DHA / İHA
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç baraja uçtu; 2 kişi hayatını kaybetti

Van’ın Gürpınar ilçesinde Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Zernek Barajı’nda bir facia yaşandı.

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç baraja uçtu; 2 kişi hayatını kaybetti

Olay, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Zernek Barajı bölgesinde meydana geldi. 

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç baraja uçtu; 2 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç baraja uçtu; 2 kişi hayatını kaybetti

Görgü tanığının ifadesine göre içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir araç kontrolden çıkarak baraj suyuna uçtu. 

