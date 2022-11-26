Sürücüsüz beton mikserinin inanılmaz kazası kamerada

Kaza Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçe yolu Halımoru rampasında meydana geldi. Vahit Y. yönetimindeki beton mikseri refüjden aşağı doru seyir halinde ikin sürücü frenlerin tutmadığını fark etti. Bunun üzerine aracın kapısın açarak aşağı atlayan Vahit Y., araçtan indiğini gören ve yol kenarında sosyal medya hesabından durum yapmak için video çekmek için kayda giren bir vatandaş cep telefonu kamerasına araca çevirdi