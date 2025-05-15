Survivor'da Acun Ilıcalı, Batuhan Karacakaya ile tartışan İsmail Balaban'ın cezasını açıkladı
Acun Ilıcalı TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor'da İsmail Balaban ile Batuhan Karacakaya arasındaki kavgada İsmail Balaban'ın cezasını açıkladı...
Artık tartışmasız bir bölümün geçmediği Survivor'da bugüne kadar defalarca isimleri kavgalara karışan İsmail Balaban ile Batuhan Karacakaya bir kez daha birbirine girdi.
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Parkurda sinirlerine hakim olamayan İsmail Balaban, kenardaki Batuhan Karacakaya'ya yöneldi ve Batuhan'ı tişörtünden yaka paça oyun alanına çekmeye çalıştı.
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Batuhan'ı sürükleyen İsmail Balaban'ı takım arkadaşları güçlükle ayırırken Survivor'da acil durum konseyi toplandı.
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Konseyde Acun Ilıcalı ile de tartışan İsmail Balaban Acun Ilıcalı'nın "şiddet" iddialarına karşı çıktı. rasında gerginlik yaşandı.
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