Süs havuzuna giren genç kız ortalığı karıştırdı
Antalya'da elbiseyle süs havuzuna giren genç kadın, polis ekiplerine zor anlar yaşattı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılsaray Mahallesi'ndeki süs havuzunda genç bir kızın kendine jiletle zarar verdiği yönünde ihbar alan polis ekipleri hareke geçti.
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Havuz başında ilginç hareketler yapan genç kızın, kalemle elini boyadığı anlaşılırken, polis ekipleri genci ailesine götürmek için uzun süre dil döktü. Üzerindeki şortu çıkartarak elbiseyle havuz kenarına oturup bir süre serinleyen genç, ardından polis aracını ıslatmamak için her yerini kuruladı.
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İsmini hatırlamadığını söyleyen genç, çevredekilerin meraklı bakışları arasında önce sağlık kontrolüne ardından polis merkezine götürüldü.
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