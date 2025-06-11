Suudi Arabistan Prensi'nin ultra lüks yatı Fethiye'de demir attı

Haftalık kira bedeli 1 milyon 150 bin euroyu bulan yatın içinde masaj odası, tam donanımlı SPA merkezi, geniş yüzme havuzu, dans pisti, açık hava sineması, bar, VIP süitler, 12 kişilik konaklama kapasitesine sahip lüks kabinler ve 29 kişilik mürettebat yer alıyor.