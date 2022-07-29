Suudilerden çölün ortasına çılgın proje
Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın ilk kez 2017'de duyurduğu mega dikey kent projesinden tanıtım görüntüleri yayınlandı.
Suudi Arabistan, çölün ortasına inşaa etmeyi planladığı "Line" isimli mega dikey kent projesinin ayrıntılarını yayınladı.
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Genişliği yalnızca 200 metre ancak uzunluğu 170 km'yi bulacak. Deniz seviyesinden 500 metre yüksekte olacak.
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İçinde karayolu, otomobil veya konvansiyonel karbon salınımlı araçlar olmayacak. Yüksek hızlı raylı ulaşım kullanılacak.
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Gücünü yüzde 100 yenilenebilir enerjiden alacak, sıfır emisyon hedefiyle de çevreye olabildiğince saygılı olacak.
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