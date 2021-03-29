Süveyş kanalı tamamen trafiğe açıldı
Süveyş Kanalı'nda sıkışan Evergreen şirketine ait Ever Given adlı mega konteyner gemisini yeniden yüzdürme çalışmaları başarılı oldu. Çalışmaların ardından gemi yüzdürülürken diğer gemilerin geçişi için sabah saatlerinde alan açılmıştı. Mısır'ın Süveyş kanalı yetkilisi ise geminin hareket ettirilmesinin ardından kanaldaki trafiğin açıldığını bildirdi.
Süveyş Kanalı'nı deniz trafiğine kapatan devasa konteyner gemisini kurtarma çalışmalarından sonuç alındı.
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Pazar sabahı itibariyle geminin altından 27 bin metreküp kum çekildi; 18 metre derinliğe ulaşıldı.
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Ancak yaklaşık 20 bin konteyner taşıyan geminin yeniden yüzdürülmesi sağlanamamıştı. Yedinci günde devam eden çalışmalarla yüzdürme çalışmaları başarılı oldu.
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Mısır'ın Süveyş kanalı yetkilisi ise geminin hareket ettirilmesinin ardından kanaldaki trafiğin açıldığını bildirdi.
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