Suya düşen çocuk 30 tonluk kayanın altında sıkışıp öldü

İlk önce 30 tonluk kayanın bir bölümünü kaplayan ve girdap oluşan bölgede suyun önü kesilerek debisi düşürüldü. Dalgıçlar alt ve üst kısımdan çalışma yaptıktan sonra cansız bedeni su altında belirlenen çocuğu kurtarma çalışması yapıldı. Kayanın altında dar bir yerde sıkışan çocuk çıkarılamayınca suyun daha da azaltılması için tekrar çalışma gerçekleştirildi. Aradan 24 saat geçmesine rağmen henüz çocuğun cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılamadı.



