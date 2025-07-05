''Suya girmek yasaktır'' tabelası var ama su yok... Nedeni kahretti!
Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Gökler köyünde kuruyan göl ve dere yataklarından bölge halkı hobi bahçelerini sorumlu tuttu.
Kaynak: İHA
Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Gökler köyünde, göl ve dere yataklarının kuruması bölge halkını endişelendirdi.
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Bölgede uzun yıllardır hayvancılıkla uğraşan köylüler, özellikle son yıllarda sayıları hızla artan hobi bahçelerini sorumlu tutuyor.
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Üreticiler, izinsiz ve denetimsiz biçimde açılan derin sondaj kuyularının hem yer altı sularını çektiğini hem de tarımsal üretimi tehdit ettiğini ifade ediyor.
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66 yaşındaki üretici Hatip Hüseyin Özata, 56 yıldır bölgede hayvancılıkla uğraştığını belirterek gölün kurumasının en büyük nedeninin, hobi bahçesi sahiplerinin izinsiz sondaj faaliyetleri olduğunu söyledi.
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