  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. ''Suya girmek yasaktır'' tabelası var ama su yok... Nedeni kahretti!

''Suya girmek yasaktır'' tabelası var ama su yok... Nedeni kahretti!

Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Gökler köyünde kuruyan göl ve dere yataklarından bölge halkı hobi bahçelerini sorumlu tuttu.

Kaynak: İHA
''Suya girmek yasaktır'' tabelası var ama su yok... Nedeni kahretti! - Resim: 1

Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Gökler köyünde, göl ve dere yataklarının kuruması bölge halkını endişelendirdi.

1 / 12
''Suya girmek yasaktır'' tabelası var ama su yok... Nedeni kahretti! - Resim: 2

Bölgede uzun yıllardır hayvancılıkla uğraşan köylüler, özellikle son yıllarda sayıları hızla artan hobi bahçelerini sorumlu tutuyor.

2 / 12
''Suya girmek yasaktır'' tabelası var ama su yok... Nedeni kahretti! - Resim: 3

Üreticiler, izinsiz ve denetimsiz biçimde açılan derin sondaj kuyularının hem yer altı sularını çektiğini hem de tarımsal üretimi tehdit ettiğini ifade ediyor.

3 / 12
''Suya girmek yasaktır'' tabelası var ama su yok... Nedeni kahretti! - Resim: 4

66 yaşındaki üretici Hatip Hüseyin Özata, 56 yıldır bölgede hayvancılıkla uğraştığını belirterek gölün kurumasının en büyük nedeninin, hobi bahçesi sahiplerinin izinsiz sondaj faaliyetleri olduğunu söyledi. 

4 / 12