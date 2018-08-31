İşte Avrupa'nın ilk su altı restoranı !

Avrupa'nın ilk su altı restoranı ünvanını taşıyacak olan Under, Norveç'te bulunuyor. Projenin bitim aşamasının 2019 yılı başı olduğu belirtiliyor. Under (altında) adlı Norveç'in Baly köyünde kurulan bir restoran, ilginç konseptiyle dikkat çekiyor. Bu mekan bir lokanta olarak hizmet veriyor. Ancak burası aynı zamanda deniz yaşamının incelendiği bir araştırma merkezi…

