  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 10 Ekim 2020 11:45

Swinger partisinden iğrenç detaylar!

Adana merkezli 16 ilde swinger (eş değiştirme) yöntemiyle fuhuş yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 69 kişiden 28'i serbest bırakılırken, 41 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Swinger partisinden iğrenç detaylar!

1/ 18
Swinger partisinden iğrenç detaylar!

Adana merkezli 16 ilde swinger (eş değiştirme) yöntemiyle fuhuş yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 69 kişiden 28'i serbest bırakılırken, 41 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

2/ 18
Swinger partisinden iğrenç detaylar!

Şüphelilerin şehir şehir gezip parti masraflarını karşılayamayınca eşlerine para karşılığı fuhuş yaptırdıkları ortaya çıktı. Şüphelilerden su tesisatçısı M.S.Ş'nin kendisini diş hekimi olarak tanıttığı, kadınlarla birlikte olduktan sonra para vermeden kaçtığı öne sürüldü.

3/ 18
Swinger partisinden iğrenç detaylar!

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden tanışan bazı kişilerin swinger yöntemiyle fuhuş yaptığı bilgisine ulaştı.

4/ 18
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM