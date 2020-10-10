Swinger partisinden iğrenç detaylar!
Adana merkezli 16 ilde swinger (eş değiştirme) yöntemiyle fuhuş yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 69 kişiden 28'i serbest bırakılırken, 41 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
Adana merkezli 16 ilde swinger (eş değiştirme) yöntemiyle fuhuş yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 69 kişiden 28'i serbest bırakılırken, 41 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin şehir şehir gezip parti masraflarını karşılayamayınca eşlerine para karşılığı fuhuş yaptırdıkları ortaya çıktı. Şüphelilerden su tesisatçısı M.S.Ş'nin kendisini diş hekimi olarak tanıttığı, kadınlarla birlikte olduktan sonra para vermeden kaçtığı öne sürüldü.