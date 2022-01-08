Tabelayı görenler inanamıyor: Tükiye'de ilk ve tek!
Yalova'da yaşayan 69 yaşındaki fanatik vatandaş yaptığı görenleri şaşırttı.
Armutlu ilçesinde yaşayan Şahap Gümüş, tam bir Bursaspor fanatiği. Takımının bütün maçlarını Yalova'dan Bursa'ya giderek takip eden Gümüş'ün her ânı Bursaspor'u anarak geçiyor.
1 / 9
Çevresinde Gümüş'ün Bursaspor aşkını bilmeyen yok. Her gün "Bursaspor Sokağı"ndan geçerek evine girip çıkıyor." dedi.
2 / 9
Gümüş'ün oturduğu sokağın isminin bile tuttuğu takımın ismi olduğunu duyanlar şaşırıyor.
3 / 9
Türkiye'nin farklı illerinden bu sokağı ve Şahap Gümüş'ü görmeye gelenler var.
4 / 9