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  4. Tabelayı görenler inanamıyor: Tükiye'de ilk ve tek!

Tabelayı görenler inanamıyor: Tükiye'de ilk ve tek!

Yalova'da yaşayan 69 yaşındaki fanatik vatandaş yaptığı görenleri şaşırttı.

Tabelayı görenler inanamıyor: Tükiye'de ilk ve tek! - Resim: 1

Armutlu ilçesinde yaşayan Şahap Gümüş, tam bir Bursaspor fanatiği. Takımının bütün maçlarını Yalova'dan Bursa'ya giderek takip eden Gümüş'ün her ânı Bursaspor'u anarak geçiyor. 

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Tabelayı görenler inanamıyor: Tükiye'de ilk ve tek! - Resim: 2

Çevresinde Gümüş'ün Bursaspor aşkını bilmeyen yok. Her gün "Bursaspor Sokağı"ndan geçerek evine girip çıkıyor." dedi. 

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Tabelayı görenler inanamıyor: Tükiye'de ilk ve tek! - Resim: 3

Gümüş'ün oturduğu sokağın isminin bile tuttuğu takımın ismi olduğunu duyanlar şaşırıyor. 

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Tabelayı görenler inanamıyor: Tükiye'de ilk ve tek! - Resim: 4

Türkiye'nin farklı illerinden bu sokağı ve Şahap Gümüş'ü görmeye gelenler var.

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