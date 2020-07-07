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  3. 07 Temmuz 2020 17:04

Taciz, dayak, eziyet... Kadın jimnastikçilerin itirafları olay oldu!

İngiltere'de olimpiyatlara hazırlanırken başlarından geçen skandal olayları anlatan kadın jimnastikçiler ülkenin gündemine oturdu.

Taciz, dayak, eziyet... Kadın jimnastikçilerin itirafları olay oldu!

İngiltere kadın jimnastikçilerin başına gelen korkunç olaylarla sarsıldı.

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Taciz, dayak, eziyet... Kadın jimnastikçilerin itirafları olay oldu!

İngiliz ITV'de bir programa katılan eski jimnastik sporcuları Catherine Lyons ve Lisa Mason uluslararası yarışmalara ve olimpiyatlara hazırlanırken başlarından geçen skandal olayları paylaştı.

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Taciz, dayak, eziyet... Kadın jimnastikçilerin itirafları olay oldu!

38 yaşındaki Lisa Mason ve 19 Catherine Lysons çeşitli yarışmalara ve olimpiyatlara hazırlanırken antrenörleri tarafından kötü muamelelere maruz kaldıklarını gözyaşları içinde anlattılar.

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Taciz, dayak, eziyet... Kadın jimnastikçilerin itirafları olay oldu!

Netflix'te yayınlanan 'Athlete A' adlı bir belgeselden sonra ortaya çıkan olaylarda jimnastikçileri çalıştıran antrenörlerin sporculara eziyet ettiği, fiziksel ve psikolojik taciz uyguladığı ve hatta dövdüğü iddiaları ortaya atıldı.

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