Taciz, dayak, eziyet... Kadın jimnastikçilerin itirafları olay oldu!
İngiltere'de olimpiyatlara hazırlanırken başlarından geçen skandal olayları anlatan kadın jimnastikçiler ülkenin gündemine oturdu.
İngiliz ITV'de bir programa katılan eski jimnastik sporcuları Catherine Lyons ve Lisa Mason uluslararası yarışmalara ve olimpiyatlara hazırlanırken başlarından geçen skandal olayları paylaştı.
38 yaşındaki Lisa Mason ve 19 Catherine Lysons çeşitli yarışmalara ve olimpiyatlara hazırlanırken antrenörleri tarafından kötü muamelelere maruz kaldıklarını gözyaşları içinde anlattılar.