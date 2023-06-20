Taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Mahalleli Suriyeli zanlıyı linç ediyordu!
Eskişehir'de bir erkek çocuğunu taciz ettiği iddia edilen Suriyeli bir kişi mahalleli tarafından linç edilmek istendi.
DHA'nın haberine göre Eskişehir'de küçük bir erkek çocuğunu taciz ettiği iddia edilen Suriye uyruklu A.E., toplanan mahalleli tarafından darbedildi.
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Sığındığı ev taşlanan ve başından yaralanan Suriye vatandaşı hastaneye kaldırılırken, polis mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.
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Tepebaşı ilçesine bağlı Sütlüce Mahallesi’nde oturan Suriye uyruklu A.E., iddiaya göre Uluzafer Caddesi’nde küçük bir erkek çocuğunu taciz etti.
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Olayı fark eden çocuğun ailesinin tepki göstermesi üzerine toplanan mahalleli, Suriyeli uyruk A.E.’ye saldırarak, darbetti. A.E.’nin sığındığı sokaktaki bir ev ise taşlandı.
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