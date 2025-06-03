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Taciz iddiası otobüsü karıştırdı, tekme tokat kavga ettiler

İstanbul Arnavutköy'de otobüste bir yolcunun otobüsteki kadın ve kız öğrencileri taciz ettiği iddiası sonrası otobüsün içi savaş alanına döndç Birbirine tekme ve yumruklarla saldıran şahıslar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA
Taciz iddiası otobüsü karıştırdı, tekme tokat kavga ettiler - Resim: 1

Olay, dün İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Taşoluk - Arnavutköy seferini yapan yolcu otobüsünde gerçekleşti. 

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Taciz iddiası otobüsü karıştırdı, tekme tokat kavga ettiler - Resim: 2

Otobüste bir şüphelinin kadınları ve öğrencileri taciz ettiği iddiası sornası otobüsün içi bir anda karıştı. 

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Taciz iddiası otobüsü karıştırdı, tekme tokat kavga ettiler - Resim: 3

Önce sözlü tartışma olarak başlayan gerginlik kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. 

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Taciz iddiası otobüsü karıştırdı, tekme tokat kavga ettiler - Resim: 4

Otobüs içerisine birbirine tekme ve tokatlarla saldıran şahıslar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

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