Taciz iddiası otobüsü karıştırdı, tekme tokat kavga ettiler
İstanbul Arnavutköy'de otobüste bir yolcunun otobüsteki kadın ve kız öğrencileri taciz ettiği iddiası sonrası otobüsün içi savaş alanına döndç Birbirine tekme ve yumruklarla saldıran şahıslar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Kaynak: İHA
Olay, dün İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Taşoluk - Arnavutköy seferini yapan yolcu otobüsünde gerçekleşti.
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Otobüste bir şüphelinin kadınları ve öğrencileri taciz ettiği iddiası sornası otobüsün içi bir anda karıştı.
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Önce sözlü tartışma olarak başlayan gerginlik kısa sürede yerini kavgaya bıraktı.
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Otobüs içerisine birbirine tekme ve tokatlarla saldıran şahıslar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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