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  3. 08 Eylül 2018 15:54

Tacize uğradı, uyuşturucu bağımlısı oldu ! O şimdi tanınan bir milyoner

Çocukken cinsel tacize uğrayan ve uyuşturucu batağına düşen milyoner iş adamının hikayesi duyanları şaşırtıyor.

Tacize uğradı, uyuşturucu bağımlısı oldu ! O şimdi tanınan bir milyoner

Hayatın bazı dönemlerinde zorluklarla karşılaşmak elbette insan psikolojisini olumsuz etkiliyor.

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Tacize uğradı, uyuşturucu bağımlısı oldu ! O şimdi tanınan bir milyoner

Dibe vuran ve hayattan beklentisini sıfırlayanlar aslında hayatın ne gibi sürprizlerle dolu olduğunu fark etmeyenlerdir. Khalil Rafati'nin yaşamı buna en güzel örneklerden biri...

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Tacize uğradı, uyuşturucu bağımlısı oldu ! O şimdi tanınan bir milyoner

Amerika'nın Los Angeles kentinde yaşayan Khalil Rafati'nin hayat hikayesi umutsuz bir yaşam sürenlere ilham verecek cinsten.

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Tacize uğradı, uyuşturucu bağımlısı oldu ! O şimdi tanınan bir milyoner

47 yaşındaki Rafati uyuşturucu bağımlısıyken şu anda milyarder bir iş adamı.

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