Tacize uğradı, uyuşturucu bağımlısı oldu ! O şimdi tanınan bir milyoner
Çocukken cinsel tacize uğrayan ve uyuşturucu batağına düşen milyoner iş adamının hikayesi duyanları şaşırtıyor.
Hayatın bazı dönemlerinde zorluklarla karşılaşmak elbette insan psikolojisini olumsuz etkiliyor.
Dibe vuran ve hayattan beklentisini sıfırlayanlar aslında hayatın ne gibi sürprizlerle dolu olduğunu fark etmeyenlerdir. Khalil Rafati'nin yaşamı buna en güzel örneklerden biri...
Amerika'nın Los Angeles kentinde yaşayan Khalil Rafati'nin hayat hikayesi umutsuz bir yaşam sürenlere ilham verecek cinsten.