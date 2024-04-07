Takma tırnakla abdest alınır mı? Nihat Hatipoğlu yanıtladı
Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bir izleyicisinin ''Protez tırnakla abdest kabul olur mu?'' sorusuna yanıt verdi.
ATV ekranlarında Ramazan ayına özel yaptığı programda vatandaşların sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu bu kez bir seyircinin protez tırnakla ilgili soruna yanıt verdi.
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"SUYUN TIRNAĞA DEĞMESİ LAZIM"
Programda bir izleyici Hatipoğlu'na "Protez tırnak kullanıyorum, abdestim kabul olur mu?" sorusunu yöneltti.
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Hatipoğlu bu soruya "Protez ana tırnağın üstüne oturduğu için abdest olmaz. Suyun tırnağa değmesi lazım. Sizin proteze değdiği, alta su inmediği için abdestiniz ve guslünüz geçersizdir" yanıtını verdi.
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DİYANET NE DİYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre tedavi amacı ile zorunlu olarak bedene takılan veya yapıştırılan kalıcı materyal ise suyun bedene ulaşmasına engel olsa bile, gusül ve abdeste engel olmaz.
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