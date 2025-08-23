Taksi şoförü katili önce kameraya sonra polislere yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tartıştığı taksi şoförünü bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalanarak tutuklandı.
Olay, dün saat 03.00 sıralarında Karaova Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; alkollü olduğu öne sürülen seyyar parfümcü S.G., taksicilik yapan V.İ.'dan durağın tuvaletinin anahtarını istedi. Bu sırada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından V.İ., Karaova Mahallesi'ne müşteri götürdü. S.G., motosikletiyle V.İ.'ın peşine düştü. S.G., Nazilli Halk Pazarı'nın önünde geldiklerinde müşterisini indiren V.İ.'ı bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan V.İ., araç telsiziyle durumu taksi durağındaki arkadaşlarına bildirdi. İhbarla gelen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan V.İ., kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan S.G., polis ekiplerince yakalandı.
V.İ.'ın hayatını kaybettiği olay öncesinde yaşanan tartışmanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; S.G.'in taksi durağına gelip, V.İ.'dan tuvaletin anahtarını istemesinin ardından ikili arasında yaşanan tartışmayı, polis ve durakta bulunan diğer şoförlerin araya girerek sonlandırmaya çalışması yer alıyor.
Öte yandan hayatını kaybeden V.İ.'ın cenazesi memleketi Aydın'ın Germencik ilçesinde toprağa verilirken, çalıştığı taksi durağına da arkadaşları Türk bayrağı asıp, üzerinde 'Cenazemiz dolayısıyla bugün hizmet veremiyoruz' yazılı bilgi notu yapıştırdı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece bugün tutuklandı. Öte yandan S.G.'in olay öncesi eşi ve çocuğuyla da tartışıp şiddet uyguladığı öne sürüldü.(DHA)