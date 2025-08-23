Taksi şoförü katili önce kameraya sonra polislere yakalandı

Öte yandan hayatını kaybeden V.İ.'ın cenazesi memleketi Aydın'ın Germencik ilçesinde toprağa verilirken, çalıştığı taksi durağına da arkadaşları Türk bayrağı asıp, üzerinde 'Cenazemiz dolayısıyla bugün hizmet veremiyoruz' yazılı bilgi notu yapıştırdı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece bugün tutuklandı. Öte yandan S.G.'in olay öncesi eşi ve çocuğuyla da tartışıp şiddet uyguladığı öne sürüldü.(DHA)