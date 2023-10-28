Taksici cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

"Telefona herhangi bir şeye bakarsan sıkacağım kafana"

M.K.'nın, telefonu çaldığı bunun üzerine M.G.'nin ‘Telefona herhangi bir şeye bakarsan sıkacağım kafana, bak yazık olur sana' dediği görüntüler yer aldı. Devamında, ‘Şuna bakayım, Cemal abi’ diyen M.K.'nın, M.G. tarafından, ‘Ben sana söylüyorum yazık olur sana' diyerek tehdit edildiği kayıt altına alındı. ‘Sen hayırdır ya biz sana abi diyoruz sen bizim kardeşimize, kime güveneceğiz biz’ şeklinde konuşan M.G.’ye, M.K., ‘Ben sana yanlış yapacak adam mıyım’ şeklinde cevap verdi. M.G.’nin, ‘Sen bana değil kardeşime yapıyorsun, atmadın mı tokat’ ithamına M.K.’nın, ‘Ben ona tokat atmadım’ dedi. Kamera kayıtlarında, M.G.'nin, ‘Yetim miyiz ? hayırdır olum biz sana yanlış mı yaptık kızına, karına bir şey mi yaptık, yürü sıkacağım ’ diye bağırdığı anlar yer aldı.