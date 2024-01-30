Taksici yolcu almadı, ortalık karıştı! Tokat atılan kadın baygınlık geçirdi
İstanbul Kağıthane'de taksi ile tartıştığı kişiler kavga etti. Taksicinin yanındaki arkadaşı kadına tokat attı. Taraflar tekme tokat kavga ederken kadın baygınlık geçirdi.
Kaynak: DHA
Olay, önceki akşam Cendere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yanında kadın olan bir kişi, taksi şoförü ile tartışmaya başladı.
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Yolcu alma tartışması nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken adam, taksiciye kafa attı.
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Tekme tokat devam eden kavgada taraflar yere düşerek birbirlerine vurmaya devam etti.
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Vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışırken taksiciden taraf olan bir kişi, kadına tokat attı.
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