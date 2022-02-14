Taksiciler hiç uslanmıyor: 250 TL'lik taksimetre ücreti vurgunu ortaya çıkarttı
İstanbul'da denetime takılan bir takside, taksimetre ücretinin 250 TL olduğu gören ekipler aracı incelemeye aldı. Taksi sürücüsünün yeni müşteri bindiği zaman taksimetreyi sıfırlamadığı ortaya çıktı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Eminönü'nde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Trafikte taksiler durdurularak gerekli evrak ve belgeleri kontrol edildi.
Ekipler ayrıca, sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri, araç yolcu kapasitesi ve taksimetreye yönelik kontrollerde yapıldı.
Denetimlerde 4 taksiciye emniyet kemeri takmamaktan, 2 taksiciye de taksimetreden dolayı toplamda 3291 TL ceza kesildi.
DİREKSİYON ALTINDA ŞÜPHELENDİREN DÜĞME
Aksaray'dan aldığı turistleri Eminönü'ne getiren taksici denetime takıldı. Denetim yapan ekipler taksimetrede 250 TL yazmasından şüphelenerek araçta inceleme yaptı. Ayrıca ekipler, turistleri telefonda çevirmenle görüştürdü. Yapılan görüşmede turistlerin taksiye 10 dakika önce bindiği anlaşıldı. Ekipler araç üzerinde yaptığı incelemede direksiyon altında taksimetre ücretine müdahale ettiği düşünülen bir düğme buldu. Taksi, inceleme yapılmak üzere emniyet otoparkına çekildi. Taksici Göksel Z. ise yolcunun 'tur attır' dediğini iddia ederek gezdirdiğini söyledi.