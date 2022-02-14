Taksiciler hiç uslanmıyor: 250 TL'lik taksimetre ücreti vurgunu ortaya çıkarttı

DİREKSİYON ALTINDA ŞÜPHELENDİREN DÜĞME

Aksaray'dan aldığı turistleri Eminönü'ne getiren taksici denetime takıldı. Denetim yapan ekipler taksimetrede 250 TL yazmasından şüphelenerek araçta inceleme yaptı. Ayrıca ekipler, turistleri telefonda çevirmenle görüştürdü. Yapılan görüşmede turistlerin taksiye 10 dakika önce bindiği anlaşıldı. Ekipler araç üzerinde yaptığı incelemede direksiyon altında taksimetre ücretine müdahale ettiği düşünülen bir düğme buldu. Taksi, inceleme yapılmak üzere emniyet otoparkına çekildi. Taksici Göksel Z. ise yolcunun 'tur attır' dediğini iddia ederek gezdirdiğini söyledi.