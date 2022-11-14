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  4. Taksim bombacısının yakalandığı ev böyle görüntülendi

Taksim bombacısının yakalandığı ev böyle görüntülendi

İstanbul Taksim'e bomba bırakan Suriye uyruklu teröristin yakalandığı Küçükçekmece'deki ev görüntülendi.

Taksim bombacısının yakalandığı ev böyle görüntülendi - Resim: 1

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne TNT türü patlayıcı bırakarak kaçan terörist kadının yakalanması için olay yerine geliş gidiş güzergâhlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelendi.

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Taksim bombacısının yakalandığı ev böyle görüntülendi - Resim: 2

Ekipler, kadının taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler'e gittiğini tespit etti.

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Taksim bombacısının yakalandığı ev böyle görüntülendi - Resim: 3

Esenler'de yapılan operasyonun ardından kadının Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bulunan bir evde olduğu bilgisine ulaşan ekipler buraya yaptıkları operasyonla Ahlam Albashır'ı yakaladı.

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Taksim bombacısının yakalandığı ev böyle görüntülendi - Resim: 4

Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın yakalandığı ev görüntülendi.

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