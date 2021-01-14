Taksim Camisi'nin genel inşaatında sona gelindi
Temeli 17 Şubat 2017'de atılan, mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip caminin yapımı sürüyor.
Taksim'de yapımı devam eden ve genel işçiliğinin yüzde 95'i tamamlanan caminin ramazan ayında ibadete açılması planlanıyor.
Genel işçiliğinin yüzde 95'i biten ve ramazanda ibadete açılması planlanan camide inşaat çalışmaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak, yürütülüyor.
Caminin cephe taş kaplaması tamamlanırken zemin ve birinci kat döşeme ve duvar kaplama çalışmalarına da başlandı.