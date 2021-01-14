SON DAKİKA
ŞU ANA KADAR KAÇ KİŞİ KORONAVİRÜS AŞISI OLDU? SAĞLIK BAKANI AÇIKLADI
İSTANBUL’DA DÖRT GÖZLE BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 14 Ocak 2021 13:38

Taksim Camisi'nin genel inşaatında sona gelindi

Temeli 17 Şubat 2017'de atılan, mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip caminin yapımı sürüyor.

Taksim Camisi'nin genel inşaatında sona gelindi

Taksim'de yapımı devam eden ve genel işçiliğinin yüzde 95'i tamamlanan caminin ramazan ayında ibadete açılması planlanıyor.

1/ 6
Taksim Camisi'nin genel inşaatında sona gelindi

Genel işçiliğinin yüzde 95'i biten ve ramazanda ibadete açılması planlanan camide inşaat çalışmaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak, yürütülüyor.

2/ 6
Taksim Camisi'nin genel inşaatında sona gelindi

Caminin cephe taş kaplaması tamamlanırken zemin ve birinci kat döşeme ve duvar kaplama çalışmalarına da başlandı.

3/ 6
Taksim Camisi'nin genel inşaatında sona gelindi

Yapının dekorasyon işlemlerinin yanı sıra zemin ile birinci kat prekast imalatları ile pencere prekast çalışmaları da sürüyor. Caminin ana kubbe prekast montajı ise sona erdi.

4/ 6
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM