  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 05 Nisan 2018 18:10

Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde yangın!

Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde yangın çıktı. Birçok ilçenin İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde yangın!

1/ 20
Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde yangın!

2/ 20
Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde yangın!

3/ 20
Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde yangın!

4/ 20
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM