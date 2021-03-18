Taksim İstiklal Caddesi'nde yine aynı manzara
Koronavirüs vakaları artıyor. İstanbul salgın öncesi günlerine geri dönüyor. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi kalabalıktan geçilmiyor. Sosyal mesafe kuralının göz ardı edildiği İstiklal Caddesi virüse adeta davetiye çıkarıyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından her gün açıklanan vaka tablosuna göre günlük pozitif çıkma sayısı son 24 saatte 20 bini aştı.
1 / 19
İstanbul neredeyse çok yüksek riskli iller kategorisine girdi ama İstiklal Caddesi'nden akşam saatlerinde gelen fotoğraf tehlikenin boyutlarını gözler önüne serdi.
2 / 19
Koronavirüs vaka sayılarının son günlerde artması ile birlikte 3’üncü dalga paniği yaşanırken Taksim İstiklal Caddesi’nde adeta ziyaretçi patlaması yaşanıyor.
3 / 19
Adeta pandemi öncesine dönen İstiklal Caddesi’nde yaşanan kalabalık görenlere pes dedirtti.
4 / 19