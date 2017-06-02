Taksim meydanı ağaçlandırma çalışmaları sona erdi



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ağaç ve Peyzaj ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Taksim Meydanı’na 18 meşe, 17 ıhlamur, 10 çınar ve 5 bonzai zeytini ağacı dikilerek ağaçlandırma çalışmaları tamamlandı.