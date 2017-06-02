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  3. 02 Haziran 2017 09:00

Taksim meydanı ağaçlandırma çalışmaları sona erdi

Taksim meydanı ağaçlandırma çalışmaları sona erdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Taksim Meydanı düzenleme çalışmaları kapsamında yürüttüğü ağaçlandırma çalışmalarını tamamladı. 50 ağacın dikildiği meydanda yapılan çalışmalar bu gece son buldu.

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Taksim meydanı ağaçlandırma çalışmaları sona erdi


İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ağaç ve Peyzaj ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Taksim Meydanı’na 18 meşe, 17 ıhlamur, 10 çınar ve 5 bonzai zeytini ağacı dikilerek ağaçlandırma çalışmaları tamamlandı.

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Taksim meydanı ağaçlandırma çalışmaları sona erdi

Çalışmaları yerinde takip eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise yapılan ağaçlandırma çalışmalarını sosyal medya hesaplarından vatandaşlara duyurdu.

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Taksim meydanı ağaçlandırma çalışmaları sona erdi

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