Taksim Meydanı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı meydana öğleden sonra kamyonlarla çelik bariyerler getirildi. Bunlar meydana açılan sokaklarla çevresine konuldu. Bazı yerlerde arama noktaları oluşturuldu. Saat 15.00'ten itibaren ise vatandaşların meydana girmesi bu arama noktalarından geçirilerek sağlandı.