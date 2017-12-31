Taksim Meydanı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul'da Taksim Meydanı'na çıkan yollar yılbaşında alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle kapatıldı.
İstanbul'da Taksim Meydanı'na çıkan yollar yılbaşında alınacak güvenlik tedbirleri çerçevesinde saat 15.00'te araç trafiğine kapatıldı. Vatandaşlar ve turistler ise polis ekipleri tarafından aranarak meydana alınıyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yılbaşı nedeniyle aldığı güvenlik önemleri uygulanmaya başlandı. Güvenlik tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı.
Taksim Meydanı'nın etrafı çelik bariyerlerle kapatılırken, bazı yerlerde arama noktaları oluşturuldu. Vatandaşlar ile turistler üzerileri aranarak Taksim Meydanı'na alınıyor.
Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı meydana öğleden sonra kamyonlarla çelik bariyerler getirildi. Bunlar meydana açılan sokaklarla çevresine konuldu. Bazı yerlerde arama noktaları oluşturuldu. Saat 15.00'ten itibaren ise vatandaşların meydana girmesi bu arama noktalarından geçirilerek sağlandı.