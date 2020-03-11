Taksim Meydanı'nda gözyaşartan anlar! Ellerini bir an bile bırakmadı
İstanbul'da Taksim Meydanı'nda yaya geçidi bulunmayan noktada yolun karşısına geçmek isteyen genç bir kadına taksi çarptı. Yaralanan genç kadını gören bir otel çalışanı, kadının yanına gelerek ambulans gelene kadar elini tuttu, kadına moral vermeye çalıştı.
Kaza, Taksim Meydanı'nda saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taksim Meydanı'ndan Sıraselviler Caddesine seyir halinde olan taksi sürücüsü Kadir G., karşıdan karşıya geçmek isteyen genç kadına çarptı.
Taksinin çarptığı kadın havaya fırlayarak yere düştü. Kaza yaşandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı genç kadını Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.