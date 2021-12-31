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Taksim yeni yıla saatler kala doldu taştı

Yılbaşına saatler kala yeni yıla Taksim'de girmek isteyenler İstiklal Caddesi'ne akın etti. Polis ekipleri, başta İstiklal Caddesi olmak üzere meydana çıkan yollarda üst aramaları yapıyor.

Taksim yeni yıla saatler kala doldu taştı - Resim: 1

Yeni yıla saatler kala yılbaşı kutlamalarının önemli adreslerinden biri olan Taksim Meydanı'nda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı getirilen demir bariyerler meydan çevresine yerleştirildi. 

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Taksim yeni yıla saatler kala doldu taştı - Resim: 2

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin yeni yıla daha saatler olmasına rağmen kalabalıklaştığı görüldü.

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Taksim yeni yıla saatler kala doldu taştı - Resim: 3

Yeni yıla Beyoğlu'nda girmek isteyenler ve turistler, soğuk havaya aldırış etmeden Taksim'i doldurdu. 

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Taksim yeni yıla saatler kala doldu taştı - Resim: 4

Taksim Meydanı'nda girmek isteyen kişiler, başta İstiklal Caddesi olmak üzere meydana açılan yollarda çanta ve üst aramalarından geçirildi. 

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