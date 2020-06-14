Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalandılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış bölgesel olarak etkili olmaya başladı. Zaman zaman etkisini artıran yağış nedeniyle Taksim Meydanı'ndaki bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.