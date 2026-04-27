Taksim’de 1 Mayıs 1977 anmasına polis müdahalesi: Onlarca gözaltı var!
İstanbul Taksim’de, 1 Mayıs 1977 olaylarında hayatını kaybedenleri anmak için bir araya gelen gruba polis müdahale etti. Kazancı Yokuşu çevresinde toplanan ve yürüyüş yapmak isteyen gruba yönelik gerçekleştirilen operasyonda 46 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Beyoğlu Taksim Kazancı Yokuşu çevresinde bir araya gelen grup, 1 Mayıs 1977’de hayatını kaybedenleri anmak amacıyla izinsiz alana yürümek istedi.
Polis ekipleri, grubun toplanmasına izin vermeyerek dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.
Uyarılara rağmen yürümekte ısrar eden gruba polis ekipleri müdahale etti. Müdahale sırasında bazı kişiler ile polis ekipleri arasında kısa süreli arbede yaşandı. Çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Müdahalenin ardından 46 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)
