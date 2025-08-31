Taksim'de 8 trans birey bir kişiye meydan dayağı attı
İstanbul Taksim'de bir kişi, 8 trans bireyin sopalı saldırısına uğradı. Kameraya yansıyan görüntülerde, trans bireylerden birinin ''ortaya alın'' dediği duyuldu.
Kaynak: DHA
Olay, saat 03.30 sıralarında Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen bir kişi bilinmeyen nedenle 8 trans bireyin saldırısına uğradı. Sopayla darbedilen kişi kendini savunmaya çalıştı.
Darbedilen kişi kaçmak isterken, saldırganlardan birinin 'ortaya alın' dediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kavga sırasında sokaktaki restoranın masası devrilirken çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.
Darbedilen kişi daha sonra olay yerinden uzaklaştı. (DHA)
