Taksim'de ''dolar saçan'' OnlyFansçılara gözaltı

Polis araştırmalarını derinleştirince, şüphelilerin Büyükçekmece Alkent Mahallesi'nde bir villa kiraladıklarını, bu villayı dekore ederek pornografik içerikler üretilen bir sosyal medya hesabına videolar çektikleri, bu videoları söz konusu platformda paylaştıkları ve paralı üyelik sistemi ile görüntüleri izleyenler üzerinden kazanç sağladıklarını belirledi.