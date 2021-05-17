Taksim'de gasbedilen Ummanlı turist gözyaşlarına boğuldu
İstanbul'da İstiklal Caddesi'ne gezmeye çıkan Ummanlı turist, hırsızların saldırısına uğrarken, çalınan 10 bin dolarının bulunması için polislerden yardım istedi.
Turist olarak Türkiye'ye gelen Ummanlı Halife Safara, İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın son gününde İstiklal Caddesi'ne gezmeye çıktı.
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Bu sırada Safara'nın yanına yaklaşan kimlikleri belirsiz 2 kişi, polis olduklarını söyleyip, pasaport kontrolü yaptı.
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Ardından da Safara'yı bir iş yerine sokup, başına tabanca kabzasıyla vurdular. Üzerindeki 10 bin doları alıp, kaçtılar.
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İhbar üzerine gelen polislere gözyaşı içerisinde yaşadıklarını anlatan Halife Safara, şüphelilerin ve parasının bulunmasını istedi.
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