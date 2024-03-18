Taksim'de kıskanç kadın dehşeti: Aldatılırken yakalandı ortalığı birbirine kattı
Taksim’de genç bir kadın, iddiaya göre sevgilisini başka bir kadının yanında yakalayınca ortalık karıştı.
Kaynak: İHA
1 / 7
Beyoğlu Taksim semti Şehit Muhtar Mahallesi’nde önceki gün saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, genç bir kadın erkek arkadaşını başka bir kadınla sokak ortasında gördü.
2 / 7
Bunun üzerine sinir krizi geçiren kadın, bir anda sevgilisinin yanındaki kadına, “Gel buraya gel. Beni bırakır mısınız?” diyerek tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı.
3 / 7
Kavganın büyüdüğünü fark eden çevredeki erkekler, hem kavga eden kadınlara hem de kadının arkadaşlarına müdahale etmeye çalıştı.
4 / 7