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Taksim'de kıskanç kadın dehşeti: Aldatılırken yakalandı ortalığı birbirine kattı

Taksim’de genç bir kadın, iddiaya göre sevgilisini başka bir kadının yanında yakalayınca ortalık karıştı.

Kaynak: İHA
Taksim'de kıskanç kadın dehşeti: Aldatılırken yakalandı ortalığı birbirine kattı - Resim: 1
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Taksim'de kıskanç kadın dehşeti: Aldatılırken yakalandı ortalığı birbirine kattı - Resim: 2

Beyoğlu Taksim semti Şehit Muhtar Mahallesi’nde önceki gün saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, genç bir kadın erkek arkadaşını başka bir kadınla sokak ortasında gördü. 

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Taksim'de kıskanç kadın dehşeti: Aldatılırken yakalandı ortalığı birbirine kattı - Resim: 3

Bunun üzerine sinir krizi geçiren kadın, bir anda sevgilisinin yanındaki kadına, “Gel buraya gel. Beni bırakır mısınız?” diyerek tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı.

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Taksim'de kıskanç kadın dehşeti: Aldatılırken yakalandı ortalığı birbirine kattı - Resim: 4

Kavganın büyüdüğünü fark eden çevredeki erkekler, hem kavga eden kadınlara hem de kadının arkadaşlarına müdahale etmeye çalıştı.

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