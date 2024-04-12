Taksim'de nostaljik tramvay seferleri durduruldu
İstanbul'un simgeleri arasında yer alan İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvay seferleri durduruldu.
Kaynak: İHA
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Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul'un tarihi ve turistik noktalarında yaşanan yoğunluk, güneşli havanın etkisiyle artış gösterdi.
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İstiklal Caddesi'nde yaşanan yoğunluk nedeniyle nostaljik tramvay seferleri geçici süreliğine durduruldu.
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9 günlük Ramazan Bayramı tatili devam ederken İstanbul'un turistik ve tarihi bölgelerinde yoğunluk yaşanıyor.
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