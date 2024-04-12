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  4. İstanbul'un simgesi garaja kaldırıldı: Seferler durdu

Taksim'de nostaljik tramvay seferleri durduruldu

İstanbul'un simgeleri arasında yer alan İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvay seferleri durduruldu.

Kaynak: İHA
Taksim'de nostaljik tramvay seferleri durduruldu - Resim: 1
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Taksim'de nostaljik tramvay seferleri durduruldu - Resim: 2

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul'un tarihi ve turistik noktalarında yaşanan yoğunluk, güneşli havanın etkisiyle artış gösterdi.

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Taksim'de nostaljik tramvay seferleri durduruldu - Resim: 3

İstiklal Caddesi'nde yaşanan yoğunluk nedeniyle nostaljik tramvay seferleri geçici süreliğine durduruldu.

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Taksim'de nostaljik tramvay seferleri durduruldu - Resim: 4

9 günlük Ramazan Bayramı tatili devam ederken İstanbul'un turistik ve tarihi bölgelerinde yoğunluk yaşanıyor. 

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