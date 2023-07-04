Taksim'de rehine krizi! Özel harekat müdahale etti

Kısa sürede gelen polis ekipleri ikna çalışmalarına başlarken, özel harekat polisleri de hazırda bekledi. Dakikalarca kendini yaralayan şahıs, ekipleri çalışması sonucu ikna edildi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan şahıs, önce tedavi edilmek üzere hastaneye, taburcu edildikten sonra da emniyete götürüldü.