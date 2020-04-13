Taksim'de turistlere ''sosyal mesafe'' müdahalesi

Faslı turistler kuralları hiçe sayınca polis müdahale etti

İstiklal Caddesinin girişinde bekleyen, biri kadın beş kişilik yabancı uyruklu grubun, Korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları görüldü. Turistlerin kurallara uymadığını fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Güven timleri ekipleri kısa sürede turistlerin bulunduğu yere geldi. Polisi bir anda karşısında gören turistlerden biri montuyla ağzını kapatmaya çalıştı.