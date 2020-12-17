Taksiye çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Taksi sürücüsü İsmail Kayhan, “Arabam silkelenmeye başladı. Dikkatli bir şekilde emniyet şeridine aldım. Aynadan baktığımda hiçbir şey yoktu. Bir anda bir gürültü oldu. Aşağıya inip baktığımda motorcunun arabama çarptığını gördüm.

