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  3. 17 Aralık 2020 19:27

Taksiye çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kartal D-100 Karayolu'nda seyir halinde ilerleyen motosikletin taksiye çarpması sonucu oluşan kaza nedeniyle motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Taksiye çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza saat 15.00 sıralarında Kartal D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Emniyet şeridinde ilerleyen motosikletli Yunus Yıldırım (21) , emniyet şeridinde bekleyen İsmail Kayhan yönetimindeki taksiye arkadan çarptı.

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Taksiye çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kazanın ardından motosiklet sürücüsü yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

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Taksiye çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Uzun süre kalp masajı yapılan Yıldırım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Taksi sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Taksiye çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Taksi sürücüsü İsmail Kayhan, “Arabam silkelenmeye başladı. Dikkatli bir şekilde emniyet şeridine aldım. Aynadan baktığımda hiçbir şey yoktu. Bir anda bir gürültü oldu. Aşağıya inip baktığımda motorcunun arabama çarptığını gördüm.

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