Taksiye çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Kartal D-100 Karayolu'nda seyir halinde ilerleyen motosikletin taksiye çarpması sonucu oluşan kaza nedeniyle motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza saat 15.00 sıralarında Kartal D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Emniyet şeridinde ilerleyen motosikletli Yunus Yıldırım (21) , emniyet şeridinde bekleyen İsmail Kayhan yönetimindeki taksiye arkadan çarptı.
Kazanın ardından motosiklet sürücüsü yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
Uzun süre kalp masajı yapılan Yıldırım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Taksi sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.