Gelecek, geliyor derken... Kriz geldi! Eczaneler artık liste ile satıyor
Eczacı Ümran Duran, müşterilerinin 100 civarında grip aşısı talebi olduğunu ancak riskli gruba öncelik vereceklerini belirterek, "Bütün talepleri karşılamayabiliriz. Maalesef seçici davranacağız. 65 yaş düştü, diyabet, hipertansiyon gibi riskli gruplara öncelik tanıyacağız" dedi.
Eczacı Ümran Duran, müşterilerinin 100 civarında grip aşısı talebi olduğunu ancak riskli gruba öncelik vereceklerini belirterek, "Bütün talepleri karşılamayabiliriz. Maalesef seçici davranacağız. 65 yaş düştü, diyabet, hipertansiyon gibi riskli gruplara öncelik tanıyacağız" dedi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için insanlar kendilerince önlem almaya başladı.
Salgın ve yaklaşan kış aylarıyla birlikte artacak grip ve zatürre vakaları için bağışıklık sistemlerini güçlendirici ilaçlara yönelen vatandaşlar eczanelerin yolunu tuttu.