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  3. 07 Eylül 2020 09:15

Gelecek, geliyor derken... Kriz geldi! Eczaneler artık liste ile satıyor

Eczacı Ümran Duran, müşterilerinin 100 civarında grip aşısı talebi olduğunu ancak riskli gruba öncelik vereceklerini belirterek, "Bütün talepleri karşılamayabiliriz. Maalesef seçici davranacağız. 65 yaş düştü, diyabet, hipertansiyon gibi riskli gruplara öncelik tanıyacağız" dedi.

Gelecek, geliyor derken... Kriz geldi! Eczaneler artık liste ile satıyor

Eczacı Ümran Duran, müşterilerinin 100 civarında grip aşısı talebi olduğunu ancak riskli gruba öncelik vereceklerini belirterek, "Bütün talepleri karşılamayabiliriz. Maalesef seçici davranacağız. 65 yaş düştü, diyabet, hipertansiyon gibi riskli gruplara öncelik tanıyacağız" dedi.

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Gelecek, geliyor derken... Kriz geldi! Eczaneler artık liste ile satıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için insanlar kendilerince önlem almaya başladı.

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Gelecek, geliyor derken... Kriz geldi! Eczaneler artık liste ile satıyor

Salgın ve yaklaşan kış aylarıyla birlikte artacak grip ve zatürre vakaları için bağışıklık sistemlerini güçlendirici ilaçlara yönelen vatandaşlar eczanelerin yolunu tuttu.

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Gelecek, geliyor derken... Kriz geldi! Eczaneler artık liste ile satıyor

Grip ve zatürreden korunmak için aşıya talep yoğun olunca eczacılar çareyi isim listesi yaparak sıraya koymakta buldu.

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