Gelecek, geliyor derken... Kriz geldi! Eczaneler artık liste ile satıyor

Eczacı Ümran Duran, müşterilerinin 100 civarında grip aşısı talebi olduğunu ancak riskli gruba öncelik vereceklerini belirterek, "Bütün talepleri karşılamayabiliriz. Maalesef seçici davranacağız. 65 yaş düştü, diyabet, hipertansiyon gibi riskli gruplara öncelik tanıyacağız" dedi.