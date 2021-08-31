Taliban ABD'nin milyonlarca dolarlık silahları ele geçirdi
20 yıl önce Afganistan'a giden ABD dün son askerini de Kabil'den çekti. Ülkede bir dönem sona ererken 20 yıllık eğitim 83 milyar dolarlık harcamaya rağmen, Afgan güçleri başkent Kabil'i tek bir kurşun atmadan Taliban'a bırakmıştı.
ABD basını Afgan güçlerin çekilmesi ile Taliban'ın eline geçen son teknoloji ABD silahlarını sayfalarına taşımaya devam ediyor.
Bölgeden gelen son görüntüler ise ABD kamuoyunun en büyük korkusunun gerçek olduğunu gözler önüne serdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Taliban'ın Kandahar üzerinde ABD yapımı UH-60 Black Hawk'ın (Kara Şahin) helikopterleri ile devriye gezdiği görülüyor.
Söz konusu görüntüler, Afganistan İslam Emirliği'nin resmi haber kaynağı olduğunu iddia eden 'Talib Times' adlı bir hesap tarafından Twitter'da paylaşıldı.
Bu helikopterlerin Taliban'ın eline geçtiği biliniyordu. Ancak pek çok askeri uzman Taliban'ın bu helikopterleri kullanacak insan gücüne sahip olmadığını düşünüyordu. Gelen son görüntüler ile bu tez çürütüldü.