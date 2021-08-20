Taliban insan avı başlattı
Birleşmiş Milletler'e gönderilen raporda, Afganistan'ı ele geçiren Taliban'ın, NATO kuvvetleri ve eski hükümet için çalışan insanların peşine düştüğü belirtildi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesiyle Taliban güçleri çok kısa süre içerisinde ülkenin neredeyse tamamını ele geçirdi.
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Başkent Kabil'e giren Taliban ülkenin yönetimini devraldı. Ortaya insanlık onurunun ayaklar altına alındığı görüntüler çıktı. Ancak bunlar Afganistan'da yaşanacakların sadece habercisi.
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Son olarak Birleşmiş Milletler'in yayımladığı bir rapor ülkedeki durumun vehametini ortaya koyuyor. BM belgesine göre Taliban güçleri ülkede insan avına başladı.
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BM, eski hükümet veya NATO güçleri için çalışmış Afgan vatandaşlarının arandığını belirtti.
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