Taliban militanlarının lunapark ve spor salonundaki görüntüleri şoke etti
Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban militanlarının lunapark ve spor salonunda çekilen görüntüleri şoke etti.
Taliban, sık sık yönetimi barışçıl bir şeklide devralacağını vurgularken sosyal medyada yayılan görüntüler büyük ses getirdi.
1 / 21
Başkent Kabil'i ele geçiren Taliban kuvvetlerinin ilk işi, lunaparka gitmek oldu.
2 / 21
Çarpışan otomobile ve atlı karıncaya binerek eğlenen Taliban üyelerini o anları, anbean kaydedildi.
3 / 21
SALONA GİDİP SPOR YAPMAYA ÇALIŞTILAR
Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Pazar gecesi, Taliban'ın Kabil'e girmesiyle birlikte ülkeden ayrılmasının ardından Taliban güçleri Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girerek iktidarı ele geçirdi.
4 / 21