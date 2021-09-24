Taliban paha biçilemeyen hazinenin peşine düştü
Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, ülkede yer alan ve dünyanın en büyük altın koleksiyonlarından biri olarak kabul edilen Baktriya Hazinesi’nin peşine düştü. 20 binden fazla altının bulunduğu hazinenin ülke dışına çıkarılmaması için önlemler alınacağı belirtildi.
15 Ağustos’ta ABD’nin 20 yılın ardından çekilmesiyle Afganistan’da yönetimi eline alan Taliban, ülkenin en ünlü hazinesinin peşine düştüğünü açıkladı.
Dünyanın en büyük altın koleksiyonlarından biri olarak kabul edilen ve ‘Baktriya Hazinesi’ olarak adlandırılan hazinenin içerisinde yaklaşık 20 bin altının bulunduğu belirtiliyor.
Taliban Kültür Komisyonu başkan yardımcısı Ahmadullah Wasiq, yaklaşık 20 bin paha biçilmez parçanın 'izleme ve bulma' çabalarının başladığını söyledi.
Wasiq verdiği demeçte, "Konu araştırılıyor ve gerçeğin ne olduğunu öğrenmek için bilgi toplayacağız” derken, “'Bu ve diğer eski eşyalar ülke dışına çıkarılırsa Afganistan hükümeti ciddi önlemler alacaktır” diye konuştu.
1978'de Tillya Tepe adı verilen arkeolojik sit alanında 2 bin yıllık mezarlarda bulunan, çoğu altından yapılmış 20 binden fazla eserden oluşan bir koleksiyon olan Baktriya Hazinesi’nin önceden cumhurbaşkanlığı sarayında sergilendiği ancak halihazırda yerinin bilinmediği aktarıldı.
Baktriya Hazinesi, Afganistan'ın kuzeyindeki Sherberghan bölgesinde yer alan Tillya Tepe adı verilen arkeolojik sit alanında 1978 yılında mezarlarda yapılan çalışma sonrası bulunmuştu.
Antik İpek Yolu'nun tarihini ve kültürünü temsil eden hazinede, altın yüzükler, madeni paralar küpeler, bilezikler, kolyeler ve silahların bulunduğu belirtiliyor.