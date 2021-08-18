Taliban sonrası Kabil sokakları böyle görüntülendi
Afganistan'da yönetimin Taliban'a geçmesinin ardından başkent Kabil'in kalabalık caddelerinde neredeyse hiçbir şey değişmemiş gibi görünüyor. Ancak sokaklarda kadınların olmaması göze çarpıyor. Taliban kadın haklarının korunacağını söylese de Afgan kadınlar diken üstünde yaşıyor.
CNN’inin haberine göre, Kabil’de birkaç gün öncesine kıyasla artık çok daha az kadın sokağa çıkıyor.
KADINLAR SÜREKLİ ENDİŞEYLE YAŞIYOR
Dış dünyaya çıkabilenler ise genellikle yüzlerini peçe ile kapatıyor. Son on yılı kariyerlerini inşa ederek geçiren eğitimli, korkusuz kadınların çoğu, umutsuzca bir çıkış yolu arıyor ve Taliban tarafından hedef alınabileceklerinden endişe ediyor.
Muhabirlere konuşan bir kadın, "Geleceğimi düşünüyorum, beni öldürürlerse kızlarıma ne olacak. İki kızım annesiz kalacak" diyerek endişesini dile getirdi.
Bununla birlikte, güvenlik nedeniyle ismi açıklanmayan kadının bir dizi uluslararası STK'da çalıştığı belirtidi.. Kadın, günlerini umutsuzca yardım için onlara yalvararak geçirdiğini, ancak hiçbirinin yanıt vermediğini söyledi.