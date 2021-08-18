Taliban sonrası Kabil sokakları böyle görüntülendi

KADINLAR SÜREKLİ ENDİŞEYLE YAŞIYOR

Dış dünyaya çıkabilenler ise genellikle yüzlerini peçe ile kapatıyor. Son on yılı kariyerlerini inşa ederek geçiren eğitimli, korkusuz kadınların çoğu, umutsuzca bir çıkış yolu arıyor ve Taliban tarafından hedef alınabileceklerinden endişe ediyor.