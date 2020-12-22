Tam 105 yaşında! Önce kanseri, sonra koronavirüsü yendi
Kütahya'da Koronavirüse yakalanan 105 yaşındaki Nuri Uysal, 10 gün içinde koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu.
Domaniç ilçesinde torunlarının işlettiği konfeksiyon dükkanında zamanını geçiren Nuri Uysal, yakalandığı koronavirüs rahatsızlığını 10 günde atlattı.
BEL AĞRISI İLE HASTANEYE GİTTİ
Bel ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede Covid-19 testi pozitif çıkan Uysal’ın başka bir belirti göstermemesi üzerine, evinde karantinaya alınıp ilaç tedavisine başlandı. İlerleyen yaşına ve kronik rahatsızlıklarına rağmen 10 günde Covid-19'u yenen Uysal, yaşadığı süreci anlatırken, maskesiz sokağa çıkmadığını, sosyal mesafeye dikkat ettiğini belirtti.
Torunlarıyla birlikte hayattan kopmadığını hatırlatan Uysal, “Korona denilen hastalık var ya işte onu geçirdim. Etrafımızda herkes koronavirüse yakalanıyor, ‘bende yakalanırım’ diye korkuyordum. Dükkânda gelen gidene bakarken ‘acaba yakalanır mıyım?’ derken hastalık beni de buldu. Bir gün belim ağrıdı. Çocuklarla hastaneye gittik. Hasta olduğumu öğrendik. Beni evde karantinaya aldılar. Pek ilgilendiler. Maşallah bütün hastalıkları atlattığım gibi bunu da atlattım. 10 günde ayağa kalktım. Bu hastalığı, herkes kolay atlatamıyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edelim. Ben kurtuldum. Allaha şükür” dedi.