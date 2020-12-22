Tam 105 yaşında! Önce kanseri, sonra koronavirüsü yendi

Torunlarıyla birlikte hayattan kopmadığını hatırlatan Uysal, “Korona denilen hastalık var ya işte onu geçirdim. Etrafımızda herkes koronavirüse yakalanıyor, ‘bende yakalanırım’ diye korkuyordum. Dükkânda gelen gidene bakarken ‘acaba yakalanır mıyım?’ derken hastalık beni de buldu. Bir gün belim ağrıdı. Çocuklarla hastaneye gittik. Hasta olduğumu öğrendik. Beni evde karantinaya aldılar. Pek ilgilendiler. Maşallah bütün hastalıkları atlattığım gibi bunu da atlattım. 10 günde ayağa kalktım. Bu hastalığı, herkes kolay atlatamıyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edelim. Ben kurtuldum. Allaha şükür” dedi.



